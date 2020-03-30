Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально

30.03.2020, MForum.ru

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Портфолио компании Xiaomi для европейского рынка пополнил смартфон Mi 10 Lite, оснащенный поддержкой сетей 5G. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 765G. Вторая ключевая характеристика устройства – QUAD-камера с основным сенсором разрешением 48 Мп.

Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально

В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 2 Мп портретный сенсор и 2 Мп сенсор с макро объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Также в активе Xiaomi Mi 10 Lite присутствуют 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4160 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. ОС – Android 10 с MIUI 11. Европейская цена Xiaomi Mi 10 Lite составит от 349 евро за версию 6/64 Гб.

Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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