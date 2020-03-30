Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально

MForum.ru
30.03.2020,
Портфолио компании Xiaomi для европейского рынка пополнил смартфон Mi 10 Lite, оснащенный поддержкой сетей 5G. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 765G. Вторая ключевая характеристика устройства – QUAD-камера с основным сенсором разрешением 48 Мп.
В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 2 Мп портретный сенсор и 2 Мп сенсор с макро объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Также в активе Xiaomi Mi 10 Lite присутствуют 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4160 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. ОС – Android 10 с MIUI 11. Европейская цена Xiaomi Mi 10 Lite составит от 349 евро за версию 6/64 Гб.
© Антон Печеровый,
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