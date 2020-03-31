Анонсы: Honor 9A представлен официально

31.03.2020, MForum.ru

Портфолио Huawei пополнил смартфон Honor 9A, ставший продолжателем бюджетной линейки бренда. Основа аппаратной платформы Honor 9A – чипсет MediaTek Helio P35, что сближает его со смартфонами предыдущего поколения. Однако, улучшений немало.

Ключевые отличия Honor 9A от предшественников – аккумулятор емкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек и сдвоенная тыловая камера. Впрочем, разрешение основного модуля осталось прежним – 13 Мп с апертурой объектива f/1,8. В качестве дополнительного используется сенсор глубины разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Объем ОЗУ новинки – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD. Пока Honor 9A будут доступен только на домашнем рынке по цене 899 юаней. Выпускаться новинка будет в черном, голубом и сине-зеленом цветах.