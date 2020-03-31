MForum.ru
31.03.2020,
Портфолио Huawei пополнил смартфон Honor 9A, ставший продолжателем бюджетной линейки бренда. Основа аппаратной платформы Honor 9A – чипсет MediaTek Helio P35, что сближает его со смартфонами предыдущего поколения. Однако, улучшений немало.
Ключевые отличия Honor 9A от предшественников – аккумулятор емкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек и сдвоенная тыловая камера. Впрочем, разрешение основного модуля осталось прежним – 13 Мп с апертурой объектива f/1,8. В качестве дополнительного используется сенсор глубины разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Объем ОЗУ новинки – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD. Пока Honor 9A будут доступен только на домашнем рынке по цене 899 юаней. Выпускаться новинка будет в черном, голубом и сине-зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.03. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Prime доступен в России / MForum.ru
26.03. [Новости компаний] Телеком: МегаФон хорошо отчитался в 4q2019 / MForum.ru
06.03. [Краткие новости] Перед 8-м марта растет спрос на смартфоны и другие гаджеты / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Realme Band представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Розница: МегаФон дарит скидки за старые часы и фитнесс-трекеры / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Honor 9A представлен официально / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Prime доступен в России / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в России / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A31 представлен официально / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition представлены официально / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7E – крепыш с 48 Мп камерой / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Cubot King Kong CS – защищенный смартфон с Android 10 за $99 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 9S представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Складной Huawei Mate Xs появится в России / MForum.ru
23.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Axon 11 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Регулирование: Поставки смартфонов в Россиию могут задержаться из-за особенностей сертификации / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на Huawei P40 Lite и Lite E / MForum.ru
20.03. [Новинки] 5G: В Xiaomi не стали ждать завершения эпидемии / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Nokia представила свой первый смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Новая Nokia 5310 появится в России / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном / MForum.ru