Анонсы: Honor 30S представлен официально

MForum.ru
01.04.2020,
Компания Huawei анонсировала смартфон Honor 30S, базирующийся на чипсете Kirin 820. Новинка отличается поддержкой 5G-сетей, оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400x1080 точек и QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп.
В качестве вспомогательных выступают: 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 8 Мп камера с телефото оптикой и 2 Мп датчик для портретной съемкой. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Прочие спецификации Honor 30S включают в себя 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, размещенный на торце дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Цена Honor 30S составит 2399 и 2699 юаней за версии со 128 и 256 Гб памяти, соответственно. Информации о планах продаж за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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