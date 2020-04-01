Анонсы: Honor 30S представлен официально

01.04.2020, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала смартфон Honor 30S, базирующийся на чипсете Kirin 820. Новинка отличается поддержкой 5G-сетей, оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400x1080 точек и QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп.

В качестве вспомогательных выступают: 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 8 Мп камера с телефото оптикой и 2 Мп датчик для портретной съемкой. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Прочие спецификации Honor 30S включают в себя 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, размещенный на торце дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Цена Honor 30S составит 2399 и 2699 юаней за версии со 128 и 256 Гб памяти, соответственно. Информации о планах продаж за пределами Китая пока нет.