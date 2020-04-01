Анонсы: Samsung Galaxy M11 представлен официально

MForum.ru
01.04.2020,
Портфолио компании Samsung пополнил смартфон Galaxy M11. Как несложно догадаться по индексу модели, она относится к самой бюджетной линейке. Ее основной «фишкой» станет емкая батарея – 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.
Спецификации Samsung Galaxy M11 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 1560х720 точек, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб, 8 Мп фронтальная камера, а также строенная тыловая камера (13 Мп + 5 Мп + 2 Мп). Выпускаться Samsung Galaxy M11 будет в черном, синем и лиловом цветах. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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