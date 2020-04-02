Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro

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Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro

02.04.2020, MForum.ru

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Ожидается, что 9 апреля компания Huawei анонсирует смартфоны Honor Play 4T и 4T Pro. Эта информация появилась в официальном аккаунте компании в социальной сети Weibo. Новинки позиционируются как устройства для молодежной аудитории.

Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro

Ожидается, что в активе Honor Play 4T Pro будут присутствовать 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Kirin 810, строенная тыловая камера в конфигурации 48+8+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт.

Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro

В более простом Honor Play 4T дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Тыловая камера будет сдвоенная, разрешение ее основного сенсора также составит 48 Мп. Но мощность быстрой зарядки будет снижена до 10 Вт. Аппаратная платформа аналогична Honor Play 4T Pro. Информации о возможной цене устройств пока нет.

Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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