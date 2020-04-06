Анонсы: Xiaomi Redmi Band представлен официально

06.04.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi представила первый смарт-браслет под брендом Redmi. Как и ожидалось, новинка окажется доступнее Xiami Mi Band – ее стандартная цена составит порядка 100 юаней.

С точки зрения функционала Xiaomi Redmi Band – типичный фитнес-браслет, умеющий отслеживать активность и мониторить сердечный ритм в режиме 24/7. Для отображения информации и управления устройством используется 1,08-дюймовый дисплей, а емкости аккумулятора достаточно для автономной работы в течение 14 дней. Для зарядки используется встроенный USB разъем. В части персонализации речь идет о 4 цветах ремешка и 70 различных циферблатах. Купить новинку можно будет с 9 апреля.