Анонсы: Xiaomi Redmi Band представлен официально

MForum.ru
06.04.2020,
Компания Xiaomi представила первый смарт-браслет под брендом Redmi. Как и ожидалось, новинка окажется доступнее Xiami Mi Band – ее стандартная цена составит порядка 100 юаней.
С точки зрения функционала Xiaomi Redmi Band – типичный фитнес-браслет, умеющий отслеживать активность и мониторить сердечный ритм в режиме 24/7. Для отображения информации и управления устройством используется 1,08-дюймовый дисплей, а емкости аккумулятора достаточно для автономной работы в течение 14 дней. Для зарядки используется встроенный USB разъем. В части персонализации речь идет о 4 цветах ремешка и 70 различных циферблатах. Купить новинку можно будет с 9 апреля.
© Антон Печеровый,
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