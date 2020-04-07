Анонсы: Vivo Y50 сочетает Snapdragon 665 и АКБ 5000 мАч

07.04.2020, MForum.ru

Портфолио Vivo пополнил смартфон Y50, нацеленный в средний ценовой сегмент.

Набор спецификаций Vivo Y50 включает в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 665, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, тыловую камеру в конфигурации 13 (основной) + 8 (сверхшироугольная) + 2 (макро) + 2 (датчик глубины) Мп, дактилоскопический сенсор на задней панели, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В программной части речь идет о сочетании Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10. Цена новинки составит порядка $250.