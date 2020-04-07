Услуги: МегаФон запустил онлайн курсы подготовки к ЕГЭ

07.04.2020, MForum.ru

МегаФон запустил специализированные онлайн-курсы для школьников, готовящимся к сдаче ЕГЭ. Это не только набор видеолекций и заданий, но и возможность отправить выполненное задание на автопроверку. До конца апреля 2020 года доступ к платформе будет предоставляться бесплатно.

На платформе МегаФон Образование появились уроки по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. В видеороликах преподаватели рассказывают об алгоритмах решения заданий, а также уделяют внимание правильному оформлению ответов и заполнению бланков - тому, из-за чего ученики нередко теряют баллы.

Курс по математике, кроме видеолекций и текстовых конспектов, включает также разбор решений практических задач.

«Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы, и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

На платформе МегаФон Образование есть курсы и для учеников средних и старших классов, включая возможность подготовиться к олимпиадам.

Новый образовательный контент расширяет возможности платформы, где сейчас собрано немало курсов для студентов и молодых специалистов по таким направлениям, как IT, менеджмент, маркетинг, финансы. Есть на платформе и специализированные курсы.

Пресс-релиз МегаФон на сайте компании

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