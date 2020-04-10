Слухи: Oppo Ace 2 показался на тизерах

10.04.2020, MForum.ru

Компания OPPO опубликовала промоматериалы смартфона Ace 2. Новинка получила 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп и базируется на чипсете Snapdragon 865 с модемом X55.

Также в активе этого смартфона ожидаются QUAD-камера с основным сенсором разрешением 64 Мп и АКБ емкостью 4000 с быстрой зарядкой Super VOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Кроме того, производитель обращает внимание на небольшой вес (185 г.) и толщину устройства (8,6 мм). Анонс Oppo Ace 2 состоится 13 апреля.