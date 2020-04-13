Слухи: OPPO A92s выйдет в трех вариантах

13.04.2020, MForum.ru

В сети появилась информация о середнячке OPPO A92s, который станет первым смартфоном A-серии с частотой обновления экрана 120 Гц и продержкой 5G-сетей. Благодаря последним утечкам, спецификации новинки стали достоянием гласности.

Ожидается, что OPPO A92s получит 6,57-дюймовый дисплей с вырезом под сдвоенную фронтальную камеру (16+2 Мп), тыловую QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и парой сенсоров разрешением 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. В части аппаратной платформы речь может идти о чипсете Dimensity 800 5G от MediaTek. SoC дополненным оперативной памятью типа LPDDR4x и хранилищем UFS 2.1. Выпускаться новинка будет в черном, белом и розовом цветах, а его цена составит 2499 юаней за версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Информации о дате релиза пока нет.