MForum.ru
15.04.2020,
Компания OnePlus официально представила смартфоны семейства OnePlus 8. Новинки получили дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, сенсором 240 Гц, 10-битной палитрой и максимальной яркостью 1300 нит с 4096 уровнями яркостью.
Также отметим встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Диагонали экранов составляют 6,55 и 6,78 дюймов, соответственно. Второй сильной стороной новинок стали фотокамеры. В случае OnePlus 8 речь идет о связке 48 + 16 + 2 Мп сенсоров, а для OnePlus 8 Pro – 48 Мп основная камера дополнена 48 Мп сенсором с широкоугольным сенсором, 8 Мп телефото и 5 Мп сенсором для улучшения цветового баланса. Фронтальная камера новинок использует 16 Мп сенсор, причем в OnePlus 8 Pro добавлен дополнительный RGB-датчик.
Внутри нашлось место для Snapdragon 865, 8/12 Гб ОЗУ (LPDDR4X/ LPDDR5 у OnePlus 8 / 8 Pro, соответственно), 128/256 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4300/4510 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой 30 Вт. Выпускаться новинки будут в версиях 8/128 и 12/256 Гб, соответственно. Цена OnePlus 8 / 8 Pro составит $699/$799 и $899/$999, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Телеком: В США с 10 декабря в зоне покрытия 5G окажется около 200 млн человек / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Телеком: T-Mobile US существенно расширяет зону обслуживания сети 5G за счет перехода к использованию частот 600МГц / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: LG Folder 2 – раскладушка начального уровня / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno Ace 2 представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: OPPO A92s выйдет в трех вариантах / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Oppo A52 и A92 получат чипсет Snapdragon 665 и дисплей FullHD+ / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Oppo Ace 2 показался на тизерах / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Meizu 17 / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: TCL Movetime Kids Watch MT43K – функциональные смарт-часы для детей / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X2 Lite / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: TCL 10 Pro, 10 5G и 10L получили QUAD-камеры и экраны HDR10 / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V19 представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 сочетает Snapdragon 665 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Band представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro доступы в России / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Huawei работает над Honor Play 4T и 4T Pro / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Planet Astro Slide – QWERTY-слайдер с 48-Мп камерой / MForum.ru