Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально

MForum.ru

Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально

15.04.2020, MForum.ru

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Компания OnePlus официально представила смартфоны семейства OnePlus 8. Новинки получили дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, сенсором 240 Гц, 10-битной палитрой и максимальной яркостью 1300 нит с 4096 уровнями яркостью.

Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально

Также отметим встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Диагонали экранов составляют 6,55 и 6,78 дюймов, соответственно. Второй сильной стороной новинок стали фотокамеры. В случае OnePlus 8 речь идет о связке 48 + 16 + 2 Мп сенсоров, а для OnePlus 8 Pro – 48 Мп основная камера дополнена 48 Мп сенсором с широкоугольным сенсором, 8 Мп телефото и 5 Мп сенсором для улучшения цветового баланса. Фронтальная камера новинок использует 16 Мп сенсор, причем в OnePlus 8 Pro добавлен дополнительный RGB-датчик.

Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально

Внутри нашлось место для Snapdragon 865, 8/12 Гб ОЗУ (LPDDR4X/ LPDDR5 у OnePlus 8 / 8 Pro, соответственно), 128/256 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4300/4510 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой 30 Вт. Выпускаться новинки будут в версиях 8/128 и 12/256 Гб, соответственно. Цена OnePlus 8 / 8 Pro составит $699/$799 и $899/$999, соответственно.

Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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