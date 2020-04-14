Анонсы: LG Folder 2 – раскладушка начального уровня

14.04.2020, MForum.ru

Компания LG анонсировала телефон Folder 2, ставший наследником представленного в 2018 году LG Folder. Габариты новинки в сложенном состоянии составляют 107,9 х 55 х 18 мм, вес – 127 грамм.

В активе LG Folder 2 нашлось место 2,8-дюймовому дисплею разрешением 240х320 точек, внешнему монохромному дисплею разрешением 0,9 дюйма, 2 Мп тыловой камере, а также кнопке SOS на задней панели. Аппаратная платформа базируется на чипсете Snapdrgon 210 с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора – 1470 мАч. На домашнем рынке новинка появится по цене $160.