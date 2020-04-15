Слухи: iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865

MForum.ru
15.04.2020,
Принадлежащий компании Vivo суббренд iQOO готовит к выпуску более доступную версию недавно анонсированного смартфона iQOO 3. Новинка выйдет под названием iQOO Neo3, а ее анонс ожидается 23 апреля.
Согласно информации в социальной сети Weibo, стоимость iQOO Neo3 составит 2 998 юаней (390 евро), что делает его самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 865 и прямым конкурентом Redmi K30 Pro (2 999 юаней). Причем iQOO Neo3 может похвастаться экраном с частотой обновления 144 Гц экраном. Какой-либо официальной информации пока нет. Впрочем, до анонса осталось совсем немного.
© Антон Печеровый,
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