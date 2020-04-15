Анонсы: iPhone SE 2020 представлен официально

MForum.ru
15.04.2020,
Компания Apple официально представила самый доступный iPhone нового поколения. iPhone SE 2020 получил 4,7-дюймовый дисплей разрешением HD и классический дизайн с дактилоскопическим сенсором в кнопке «Домой» на передней панели.
Аппаратная платформа iPhone SE 2020 основана на чипсете А13 (том же самом, что и в iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max). Тыловая камера одиночная. Однако используется современный сенсор разрешением 12 Мп с поддержкой записи видео 4К@60fps. Также можно отметить поддержку двух SIM-карт (одна физическая nanoSIM, вторая – eSIM) и быструю зарядку 18 Вт. Выпускаться новинка будет в черном, белом и красном вариантах с 64/128/256 Гб встроенной памяти. Российская цена составит 39 990, 44 990 и 53 990 рублей, соответственно.
© Антон Печеровый,
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