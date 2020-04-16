Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985

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Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985

16.04.2020, MForum.ru

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Бренд Honor официально анонсировал смартфон Honor 30, базирующийся на чипсете Kirin 985. Отличием этого чипа является поддержка 5G-сетей и графический чип Mali-G77 (в роли процессорных ядер выступают Cortex-A76).

Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985

Спецификации Honor 30 включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (40 Мп + 8 Мп телефото + 2 Мп макро), сдвоенную фронтальную камеру (32 Мп основной сенсор) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40W. ОС – Android с оболочкой Magic UI 3.1.1. Продажи Honor 30 на домашнем рынке начнутся 21 апреля по цене 2999 / 3199 / 3499 юаней за версии 6+128 / 8+128 / 8+256 Гб, соответственно. Информации о международном релизе пока нет.

Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985

Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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