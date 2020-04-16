Анонсы: Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ представлены официально

16.04.2020, MForum.ru

Помимо базовой модели Honor 30, портфолио бренда пополнилось моделями Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Диагональ экрана новинок составляет 6,57 дюйма при разрешении 2340 x 1080 точек, причем у Honor 30 Pro+ частота обновления экрана составляет 90 Гц.

В части камеры Honor 30 Pro речь идет о конфигурации 40 Мп основной (Sony IMX600), 8 Мп с телефотообъективом и 16 Мп с широкоугольным сенсором. У Honor 30 Pro+ разрешение основной камеры составляет 50 Мп (Sony IMX 700). Фронтальная камера новинок представлена связкой 32 и 8 Мп сенсоров.

Аппаратная платформа новинок – чипсет Huawei Kirin 990 5G дополненный 8/12 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб). Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт, а у Honor 30 Pro+ - еще и беспроводной 27 Вт. Цена Honor 30 Pro составит 3999 / 4999 юаней за конфигурации 8+128 и 12+256 Гб, соответственно. За Honor 30 Pro+ придется выложить 4 999 и 5499 юаней при аналогичном объеме памяти. Прием предзаказов уже стартовал, начало продаж в Китае – 21 апреля.