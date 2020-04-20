Анонсы: Oppo A92s представлен официально

20.04.2020, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфон A92s. Ключевые «фишки» новинки – 120 Гц дисплей с сенсором с частотой опроса 120 Гц, поддержка 5G-сетей, сдвоенная фронтальная камера и QUAD-камера на задней панели.

Полные технические характеристики пока не раскрываются, но об Oppo A92s известно многое. Скорее всего, его сердцем станет чипсет MediaTek Dimensity 800 (4 ядра Cortex A76, 4 ядра Cortex A55, Mali-G57MP4) дополненный 6/8 Гб ОЗУ. Разрешение основного модуля тыловой камеры составит 48 Мп, в качестве вспомогательного задействован сенсор разрешением 8 Мп. Также известно о 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Впрочем, здесь важна цена, которая составит 2199 юаней за версию с 6 Гб ОЗУ и 2499 юаней за вариант с 8 Гб встроенной памяти.