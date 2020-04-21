Слухи: Realme X3 отметился в TENAA

MForum.ru
21.04.2020,
В базе данных китайского регулятора TENAA появился смартфон RMX2142, который может выйти на рынок как Realme X3.
Ожидается, что новинка получит 6,57-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400х1080 точек с вырезом под сдвоенную фронтальную камеру (16+2 Мп), чипсет Snapdragon 765G, 6/8/12 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (48+8+2+2 Мп) и аккумулятор емкостью 4200 мАч. В программной части речь идет об операционной системе Android 10. При габаритах 163,8 х 75,8 х 8,9 мм вес устройства составит 192 г. Данных о сроках возможного анонса и цене Realme X3 пока нет.
© Антон Печеровый,
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