Анонсы: Huawei Watch GT 2 в белом и каштановом доступны в России

MForum.ru
21.04.2020,
Компания Huawei вывела на российский рынок новые варианты смартчасов Huawei Watch GT2 – белый и каштановый. Напомню, ранее на российском рынке Huawei Watch GT 2 можно было купить в черном матовом, темно-коричневом и ряде других вариантов.
В активе Huawei Watch GT 2 присутствуют круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,2 или 1,39 дюйма (зависит от версии) с 3D защитным стеклом, чипсет Kirin A1, датчик ЧСС и АКБ, обеспечивающая до 7 суток автономной работы. В программной части речь идет о мониторинге пульса, сна и уровня стресса, разнообразных спортивных режимах и прочих стандартных для подобных устройств функциях. Белая версия Huawei Watch GT 2 оценена в 13 990 рублей, каштановая – 14 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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