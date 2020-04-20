Анонсы: Nokia 5310 появился в России

20.04.2020, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о его доступности фичефона Nokia 5310 на российском рынке. Новинка представляет собой римейк известного музыкального телефона. В частности в активе нового Nokia 5310 присутствуют стереодинамики, FM-радио и боковые кнопки управления плеером.

Аппаратная часть включает в себя чипсет MT6260A, 8 Мб ОЗУ, 16 Мб встроенной памяти, 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, VGA-камера и аккумулятор емкостью 1200 мАч, обеспечивающий до месяца в режиме ожидания. ОС – Series 30+. В российской рознице Nokia 5310 оценен в 3990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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