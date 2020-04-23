Анонсы: Realme X50m 5G представлен официально

23.04.2020, MForum.ru

Бренд Realme представил в Китае смартфон Realme X50m 5G, ставший третьим устройством серии Х50. Новинка поддерживает 5G-сети, оснащена дисплеем с частотой обновления 120 Гц и нацелена в средний ценовой сегмент.

В активе Realme X50m присутствуют 6,57-дюймовый дисплей разрешением 1080x2400 точек с вырезом под сдвоенную фронтальную камеру, чипсет Snapdragon 765G, 6/8 Гб ОЗУ LPDDR4X, 128 Гб встроенной памяти UFS 2.1 и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров: 48 Мп основного, 8 Мп со сверхширокоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки (фокусное расстояние 4 см) и 2 Мп монохромного сенсора. Также отметим съемку 4К-видео с частотой 30 кадров в секунду. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства, также есть поддержка NFC. ОС – Android 10. Цена Realme X50m 5G составит 1999 / 2299 юаней за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ. Начало продаж – 29 апреля.