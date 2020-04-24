Анонсы: Vivo Y50 получил АКБ 5000 мАч и 128 Гб памяти

MForum.ru
24.04.2020,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y50. Новинка представляет собой смартфон среднего класса с QUAD-камерой на задней панели, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
Внутри нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 665 SoC и 8 Гб ОЗУ. Диагональ экрана – 6,53 дюйма при разрешении 2340×1080 точек. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 13 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры Vivo Y50 составляет 16 Мп. Купить новинку можно будет в трех цветах: синий ледник, серебристый и черный обсидиан. Начало продаж назначено на 26 апреля, цена – 1698 юаней.
© Антон Печеровый,
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