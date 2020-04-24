Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера

MForum.ru
24.04.2020,
Под брендом Motorola вышел флагманский смартфон Motorola Edge+. Новинка получила оригинальный дизайн с дисплеем Endless Edge, флагманский чипсет Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G и тыловую камеру разрешением 108 Мп с вспомогательным сенсором 8 Мп и телеобъективом.
Технически дисплей Endless Edge представляет собой 6,7-дюймовый экран-водопад разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+. В круглом вырезе экрана спрятана фронтальная камера разрешением 25 Мп. Объем ОЗУ новинки – 12 Гб (тип памяти LPDDR5), объем встроенной памяти типа UFS 3.0 – 256 Гб. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт и реверсивной беспроводной зарядкой. Начало продаж Motorola Edge+ на европейском рынке намечено на май, цена составит 1199 евро.
© Антон Печеровый,
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