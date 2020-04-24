Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро

24.04.2020, MForum.ru

Помимо смартфона Motorola Edge+, была представлена его упрощенная версия – Motorola Edge, также оснащенная 6,7-дюймовый дисплеем Endless Edge с частотой обновления 90 Гц с круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 25 Мп и встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором.

Аппаратная часть Motorola Edge построена на чипсете Snapdragon 765G, причем вариант для Европы и остальных рынков будет оснащен 6 Гб ОЗУ, а для рынка северной Америки – только 4 Гб. Коснулись упрощения и тыловой камеры, которая в этой новинке представлена связкой 64, 16 и 8 Мп сенсоров. Емкость АКБ – 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, беспроводная зарядка отсутствует. Зато и цена Motorola Edge всего 599 евро, что делает его вдвое доступнее флагманской модели.