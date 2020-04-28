5G: Нидерландский оператор VodafoneZiggo запустил 5G

MForum.ru
28.04.2020,
Нидерландский оператор VodafoneZiggo запустил 5G и это не рядовое событие. Дело в том, что компания сделала это с использованием решения Ericsson для шеринга частот между сетями 5G и 4G/LTE.
В отношении частот в источниках есть некоторое расхождение. По данным telecompaper.com задействован диапазон 1800 МГц, а telecoms.com сообщает о диапазоне 2.1 ГГц. Второе выглядело бы не слишком правдоподобным, ведь в 2.1 ГГц обычно работают сети 3G, но VodafonZiggo выключил сеть 3G еще в феврале, а частоты перезадействовал под LTE, а теперь, видимо, еще и под 5G.
В какой-то мере, это сродни рекламной акции, пока конкуренты ожидают аукциона, где должны распределить частоты под 5G, VodafonZiggo поспешил запустить сеть 5G с использованием наличного частотного ресурса. Особенного практического смысла это не имеет - попробуйте найти терминал 5G, работающий с частотой 2.1 ГГц.
В июне 2020 года власти Нидерландов планируют выставить на торги полосы частот в диапазонах 700 МГц, 1400 МГц и 2.1 МГц.
Интересно, что диапазон 3.5 ГГц, который уже успешно используют под 5G в большинстве стран, в Нидерландах недоступен, поскольку его... используют военные для связи со спутниками. Впрочем, военные в Нидерландах это не военные в России, власти Нидерландов уже пообещали расчистить диапазон 3.5 ГГц и распределить эти частоты между операторами 5G.
Итак, VodafoneZiggo сделал первый шаг в 5G в Нидерландах. Но это тот случай, когда цыплят по осени считают, у T-Mobile и KPN есть еще все шансы, чтобы исправить ситуацию.
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Подробнее о ситуации 5G в разных странах
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теги: контракты Нидерланды 5G Ericsson пятое поколение
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