5G: Нидерландский оператор VodafoneZiggo запустил 5G

28.04.2020, MForum.ru

Нидерландский оператор VodafoneZiggo запустил 5G и это не рядовое событие. Дело в том, что компания сделала это с использованием решения Ericsson для шеринга частот между сетями 5G и 4G/LTE.

В отношении частот в источниках есть некоторое расхождение. По данным telecompaper.com задействован диапазон 1800 МГц, а telecoms.com сообщает о диапазоне 2.1 ГГц. Второе выглядело бы не слишком правдоподобным, ведь в 2.1 ГГц обычно работают сети 3G, но VodafonZiggo выключил сеть 3G еще в феврале, а частоты перезадействовал под LTE, а теперь, видимо, еще и под 5G.

В какой-то мере, это сродни рекламной акции, пока конкуренты ожидают аукциона, где должны распределить частоты под 5G, VodafonZiggo поспешил запустить сеть 5G с использованием наличного частотного ресурса. Особенного практического смысла это не имеет - попробуйте найти терминал 5G, работающий с частотой 2.1 ГГц.

В июне 2020 года власти Нидерландов планируют выставить на торги полосы частот в диапазонах 700 МГц, 1400 МГц и 2.1 МГц.

Интересно, что диапазон 3.5 ГГц, который уже успешно используют под 5G в большинстве стран, в Нидерландах недоступен, поскольку его... используют военные для связи со спутниками. Впрочем, военные в Нидерландах это не военные в России, власти Нидерландов уже пообещали расчистить диапазон 3.5 ГГц и распределить эти частоты между операторами 5G.

Итак, VodafoneZiggo сделал первый шаг в 5G в Нидерландах. Но это тот случай, когда цыплят по осени считают, у T-Mobile и KPN есть еще все шансы, чтобы исправить ситуацию.

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Подробнее о ситуации 5G в разных странах

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теги: контракты Нидерланды 5G Ericsson пятое поколение