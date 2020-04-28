Анонсы: Redmi Note 9S появился в России

MForum.ru
28.04.2020,
Компания Xiaomi объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Redmi Note 9S. Напомню, речь идет о смартфоне на базе Snapdragon 720G, QUAD-камерой на задней панели (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольная, 5 Мп макро, 2 Мп портретная) и аккумулятором емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
Также в активе Redmi Note 9S присутствуют 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+слот microSD объемом до 64 Гб), а также фронтальная камера разрешением 16 Мп. Цена Redmi Note 9S в официально интернет-магазина производителя составляет 17 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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