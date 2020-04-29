MForum.ru
29.04.2020,
Компания HMD Global объявила о начале приема предварительных заказов на смартфон Nokia 5.3. На рынке нашей страны новинка будет доступа в двух версиях, отличающихся объемом оперативной памяти.
Основные спецификации Nokia 5.3 включают в себя 6,55-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти,QUAD-камеру (13+5+2+2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч. Купить новинку можно будет за 14 990 и 15 990 рублей за версии с 3 и 4 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Контракты: Nokia заключила контракт с Bharti Airtel на 1$ млрд / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] M&A: Nokia пытается отразить попытку враждебного поглощения / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5310 появился в России / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9S появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 получил АКБ 5000 мАч и 128 Гб памяти / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme X50m 5G представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Hisense F50 – 5G-смартфон на чипсете UNiSoC / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch GT 2 в белом и каштановом доступны в России / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Realme X3 отметился в TENAA / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5310 появился в России / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A92s представлен официально / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс Nubia Red Magic 5G / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2020 представлен официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: LG Folder 2 – раскладушка начального уровня / MForum.ru