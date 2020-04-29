Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ

29.04.2020, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о начале приема предварительных заказов на смартфон Nokia 5.3. На рынке нашей страны новинка будет доступа в двух версиях, отличающихся объемом оперативной памяти.

Основные спецификации Nokia 5.3 включают в себя 6,55-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти,QUAD-камеру (13+5+2+2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч. Купить новинку можно будет за 14 990 и 15 990 рублей за версии с 3 и 4 Гб ОЗУ, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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