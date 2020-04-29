Розница: Поставки смартфонов в Индию подскочили в 1q2020 на 12%

MForum.ru
29.04.2020,
В Индии в 1q2020 отгрузки смартфонов не только не просели, но напротив выросли на 12% год к году, до более, чем 33 млн штук.
По данным Canalys, доминировали модели линейки Xiaomy, которых было отгружено 10,3 млн, что соответствует доле в 30,6%. Vivo в 1q2020 нарастил поставки чуть не на 50%, что позволило компании отправить Samsung на третье место. Vivo отгрузил в Индии порядка 6.7 млн смартфонов, что обеспечило вендору почти 20% рынка. Samsung съехал на третье место с 6.3 млн смартфонов и 14% долей. Четвертое место продолжает удерживать Realme c 3.9 млн штук, а завершает пятерку Oppo c 3.5 млн штук.
И все же, чудес не бывает, в 2q2020, прогнозируется спад в отгрузках - как результат локдауна, введенного в стране из-за эпидемии ковида-19.
Источник: telecompaper.com
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теги: отгрузки смартфонов Индия
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