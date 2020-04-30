Анонсы: Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S появились в России

MForum.ru
30.04.2020,
На российском рынке уже 4 мая начнутся продажи смартфонов Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S. Цена новинок составит 12 990, 10 990 и 6990 рублей, соответственно.
Honor 9S представляет собой компактный смартфон начального уровня с 5,45-дюймовым дисплеем, чипсетом MT6762R, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами и АКБ емкостью 3020 мАч.
Honor 9A оснащен 6,3-дюймовым безрамочным дисплеем разрешением 1600 × 720 точек, чипсетом Mediatek MT6762R , 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой 13+5+2 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч.
Honor 9C представляет собой смартфон с 6,39-дюймовым дисплеем разрешением 1560x720 точек, чипсетом Kirin 710A, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, связкой 48+8+2 Мп камер на задней панели и АКБ емкостью 4000 мАч.
© Антон Печеровый,
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