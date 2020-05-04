Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт

MForum.ru
04.05.2020,
Ожидается, что уже в этом месяце свет увидит смартфон Realme X3, который станет наследником выпущенной в прошлом году модели Realme X2.
Подробностей об этом аппарате пока немного – источники лишь упоминают об АКБ емкостью 4200 мАч и поддержке быстрой зарядки 30 Вт. Однако, если Realme X3 это смартфон с модельным номером RMX2142, который недавно был сертифицированы TENAA, то об этом устройстве известно немного больше. Диагональ экрана составит 6,57 дюйма, а габариты 163,8 х 75,8 х 8,9 мм. Одновременно с Realme X3, может быть представлен Realme X3 SuperZoom, который получит более продвинутую камеру.
© Антон Печеровый,
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