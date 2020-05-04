5G: China Mobile включила базовую станцию 5G на высоте 6500 метров на Эвересте

MForum.ru
04.05.2020,
Заработала самая высотная базовая станция 5G в мире. China Mobile и Huawei запустили сайт на высоте 6500 метров от уровня моря на горе Эверест. Запуск приурочен к 60-летию первого успешного восхождения на Эверест с северного склона. Кроме базовой станции в передовом лагере на высоте 6500 метров, действуют также базовые станции в базовом лагере на Эвересте на высоте 5300 метров и в переходном лагере на высоте 5800 метров.
Решение Huawei, задействованное China Mobile, использует технологии 5G AUU и SPN. Благодаря поддержке Massive MIMO пользователям доступны скорости скачивания данных от базовой станции к устройству вплоть до 1.66 Гбит/c на высоте 5300 метров. Скорость от терминала пользователя к базовой станции может достигать 215 Мбит/с. Станция в базовом лагере оснащена Gigabit ONT, платформой Huawei 10G PON OLT и платформой 200G. Также задействована интеллектуальная платформа видеонаблюдения HoloSens.
Источник: telecompaper.com
О самых высокогорных базовых станциях сотовой связи в России и в мире можно почитать на MForum.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко. Анонсы блога по телекому и IT в Yandex.Мессенджер: abloudRealTime
теги: рекорды рекордные самые высокогорные базовые станции Китай Эверест China Mobile Huawei 5G пятое поколение
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
01.05. [Новости компаний] 5G: Австралийская Telstra развернула 5G SA, но пока что не в коммерческом режиме / MForum.ru
29.04. [Новости компаний] 5G: True Corp Thailand выбрал решение Ericsson 5G RAN / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] 5G: Нидерландский оператор VodafoneZiggo запустил 5G / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Контракты: Nokia заключила контракт с Bharti Airtel на 1$ млрд / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Подтверждены интересные детали о Meizu 17 / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S появились в России / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9S появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 получил АКБ 5000 мАч и 128 Гб памяти / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme X50m 5G представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Hisense F50 – 5G-смартфон на чипсете UNiSoC / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch GT 2 в белом и каштановом доступны в России / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Realme X3 отметился в TENAA / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5310 появился в России / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A92s представлен официально / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс Nubia Red Magic 5G / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2020 представлен официально / MForum.ru