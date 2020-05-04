5G: China Mobile включила базовую станцию 5G на высоте 6500 метров на Эвересте

04.05.2020, MForum.ru

Заработала самая высотная базовая станция 5G в мире. China Mobile и Huawei запустили сайт на высоте 6500 метров от уровня моря на горе Эверест. Запуск приурочен к 60-летию первого успешного восхождения на Эверест с северного склона. Кроме базовой станции в передовом лагере на высоте 6500 метров, действуют также базовые станции в базовом лагере на Эвересте на высоте 5300 метров и в переходном лагере на высоте 5800 метров.

Решение Huawei, задействованное China Mobile, использует технологии 5G AUU и SPN. Благодаря поддержке Massive MIMO пользователям доступны скорости скачивания данных от базовой станции к устройству вплоть до 1.66 Гбит/c на высоте 5300 метров. Скорость от терминала пользователя к базовой станции может достигать 215 Мбит/с. Станция в базовом лагере оснащена Gigabit ONT, платформой Huawei 10G PON OLT и платформой 200G. Также задействована интеллектуальная платформа видеонаблюдения HoloSens.

Источник: telecompaper.com

О самых высокогорных базовых станциях сотовой связи в России и в мире можно почитать на MForum.

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