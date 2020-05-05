Слухи: Huawei Y9S готовится к релизу

05.05.2020, MForum.ru

На сайте Amazon India появилась информация о смартфоне Huawei Y9S, который получит безрамочный FullView дисплей разрешением 2340х1080 точек и всплывающую фронтальную камеру разрешением 16 Мп.

Внутри Huawei Y9S нашлось место для чипсета Kirin 710F, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), строенной тыловой камере (48 Мп с апертурой f/1.8 + 8 Мп со сверх широкоугольной оптикой + 2 Мп для определения глубины сцены), а также АКБ емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Цена пока не объявлена, но она будет близка с Honor 9X Pro, ребрендингом которого и является эта новинка.