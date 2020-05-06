Слухи: Redmi представит дешевый 5G-смартфон уже в этом месяце

MForum.ru
06.05.2020,
Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi готовится к запуску нового варианта смартфона семейства K30, который имеет все шансы стать самым доступным смартфоном с поддержкой 5G. Предполагается, что речь идет о ребрендинге Redmi Note 9, возможное имя новинки – Redmi 10X.
Сердцем этой новинки станет неанонсированный чипсет MediaTek Dimensity 800, который может стать основой всех самых доступных смартфонов с 5G. Причем речь идет о ценнике 1599 юаней, что позволит популяризовать использование сетей 5G. Остальные подробности пока не сообщаются, но анонс можно ожидать уже в мае.
© Антон Печеровый,
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