Слухи: Redmi представит дешевый 5G-смартфон уже в этом месяце

06.05.2020, MForum.ru

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi готовится к запуску нового варианта смартфона семейства K30, который имеет все шансы стать самым доступным смартфоном с поддержкой 5G. Предполагается, что речь идет о ребрендинге Redmi Note 9, возможное имя новинки – Redmi 10X.

Сердцем этой новинки станет неанонсированный чипсет MediaTek Dimensity 800, который может стать основой всех самых доступных смартфонов с 5G. Причем речь идет о ценнике 1599 юаней, что позволит популяризовать использование сетей 5G. Остальные подробности пока не сообщаются, но анонс можно ожидать уже в мае.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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