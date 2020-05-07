Компоненты: Официально представлен чипсет MediaTek Dimensity 1000+

MForum.ru
07.05.2020,
Компания MediaTek официально анонсировала систему-на-чипе Dimensity 1000+, ставшую улучшенной версией MediaTek Dimensity 1000. Ключевое отличие – поддержка двух SIM-карт для сетей 5G. Кроме того, новинка отличается высокой энергоэффективностью при работе в 5G-сетях.
Из прочего отметим поддержку экрана с частотой обновления 144 Гц, что позволит добиться плавности в игровых приложениях. Еще одна игровая функция новинки – технология MediaTek HyperEngine 2.0, позволяющая отключать другие процессы ради достижения максимальной производительности. Для интеллектуального переключения между сетями 5G и 4G используется технология HyperEngine 2.0. Также внимание уделено обеспечению параллельной передачи по Bluetooth и Wi-Fi, что минимизирует задержки в разных сценариях. Для улучшения качества изображения используется технология MiraVision, позволяющая покадрово корректировать цвет, яркость, контрастность, резкость и динамический диапазон. Первым устройством на базе MediaTek Dimensity 1000+ станет смартфон бренда iQOO.
© Антон Печеровый,
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