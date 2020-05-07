Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme

07.05.2020, MForum.ru

Бренд Realme анонсировал, что 11 мая состоится анонс смартфонов линейки Narzo, призванной составить конкуренцию брендам Redmi и Poco. Напомню, Realme стал самым быстрорастущим производителем смартфонов по итогам последних двух лет.

Ожидается, что в линейке Narzo изначально будет два смартфона, Narzo 10 и Narzo 10A. Narzo 10 получит Mediatek Helio G70 и строенную тыловую камеру с диафрагмой объектива f/1.8. Narzo 10A оснастят чипсетом Mediatek Helio G80 и QUAD-камерой. Емкость АКБ обоих устройств составит 5000 мАч, при этом старшая модель будет поддерживать быструю зарядку 18 Вт. Цена смартфонов линейки Narzo будет начинаться от суммы $130.