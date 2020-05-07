eSIM: МТС запустил поддержку eSIM в Беларуси

07.05.2020, MForum.ru

В России тема eSIM развивается ни шатко, ни валко. Технология давно готова и отработана. Операторы хотели бы ее быстро и повсеместно запустить. Вроде и эпидемия наглядно показала, что это весьма актуально. Но со стороны регулятора адекватной активности не наблюдается, четкого регулирования на тему eSIM как не было, так и нет, разрешений на полноформатные запуски технологии операторы все еще не получили. Остается только гадать - это результат закулисного "бодания" с siloviki или нерадивость регулятора, который готов заниматься самыми разными делами, но не своими прямыми обязанностями.

Эволюция SIM-карт, источник: en.miui.com

В МТС не дождались позитива на российском рынке, но получили "зеленый свет" в Беларуси. Сегодня МТС объявила о доступности eSIM для абонентов компании в этой стране. Теперь можно, например, подключить на одно устройство несколько номеров, например, для служебных и личных контактов. Кроме того, появилась возможность легально подключать устройства типа смарт-часов и IoT-устройств в которых вообще нет слота для стремительно устаревающих физических SIM-карт.

Данные для подключения номера к сети МТС загружаются на устройства с eSIM по QR-коду, который можно сканировать с экрана компьютера или с бумажной листовки. Сканировать можно камерой смартфона, потребуется подключенность к интернету. Для подключения, правда, нужно посещать салон МТС. А что вы хотели? Беларусь - это все же соседняя страна с Россией.

На данный момент технология eSIM доступна в смартфонах Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, iPhone SE2020, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z flip, Huawei P40 и Huawei P40 pro, планшетах iPad последних поколений (за исключением моделей без модуля мобильной связи).

За замену SIM-карты на физическом носителе на eSIM придется заплатить по тарифу "Замена SIM-карты", МТС за это берет 3.36 белрубля.

Услуга обставлена различными "рогатками". Один QR-код нельзя, например, использовать одновременно на нескольких устройствах. Если захочется "переставить" eSIM из одного устройства в другое, придется получить новый QR-код. Опять же через салон МТС, опять же за 3.65 белрубля. Пока что крутить носом не приходится, первый, кто запускает услугу всегда может диктовать свои условия.

Один QR код нельзя загрузить на одно и то же устройство более, чем 10 раз (даже не спрашивайте, почему!). В общем "выдали бумажку (c QR-кодом), береги ее... ", потому что если потеряете, но захотите вновь кодом воспользоваться, придется вам опять идти на поклон в салон МТС.

И все же, все же, лед явно тронулся. И даже на российском рынке подключения eSIM конечно же станут массово доступны, возможно даже в 2020 году. Будем надеяться, что обычное для России "но есть нюанс", не слишком снизят привлекательность такой замечательной технологии, как eSIM.

Подробнее о eSIM

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теги: eSIM МТС Беларусь