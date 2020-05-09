Слухи: Redmi K30 5G Speed Edtion оснастят чипсетом Snapdragon 768G

09.05.2020, MForum.ru

В китайских интернет-магазинах для предзаказа стала доступна новая версия смартфона Redmi K30, получившая приставку 5G Speed Edtion (5G Extreme Edition). Новинка станет первым смартфоном на базе чипсета Snapdragon 768G, который по данным производителя на 10% быстрее Snapdragon 765G.

В части спецификаций речь идет об экране диагональю от 6,65 до 6,74 дюйма при разрешении FullHD с частотой обновления 120 Гц, АКБ емкостью 4500…5000 мАч, а также тыловой камере с основным сенсором разрешением 64 Мп. Объемы ОЗУ и встроенной памяти составят 6 и 128 Гб, соответственно. Официальный анонс Redmi K30 5G Speed Edtion запланирован на 11 мая.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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