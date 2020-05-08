Анонсы: Vivo G1 5G с чипсетом Exynos 980 представлен официально

08.05.2020, MForum.ru

Компания Vivo выпустила первый смартфон G-серии. Новинка нацелена на китайский рынок, поддерживает сети 5G, а ее ценник составит 3498 юаней ($495).

«Сердцем» Vivo G1 5G стал чипсет Exynos 980 5G, что в теории может обеспечить скорость загрузки до 3,55 Гбит/с. Также этот чип поддерживает технологию ускорения передачи данных и функции противодействия прерыванию потока 5G. Спецификации Vivo G1 5G включают в себя 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ (1080x2400 точек), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч. Для фронтальной камеры используется 32 Мп сенсор. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составляет 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп с широкоугольным объективом и два сенсора разрешением 2 Мп. Из прочего упомянем о поддержке Bluetooth 5.0 и NFC.