Анонсы: Vivo G1 5G с чипсетом Exynos 980 представлен официально

MForum.ru
08.05.2020,
Компания Vivo выпустила первый смартфон G-серии. Новинка нацелена на китайский рынок, поддерживает сети 5G, а ее ценник составит 3498 юаней ($495).
«Сердцем» Vivo G1 5G стал чипсет Exynos 980 5G, что в теории может обеспечить скорость загрузки до 3,55 Гбит/с. Также этот чип поддерживает технологию ускорения передачи данных и функции противодействия прерыванию потока 5G. Спецификации Vivo G1 5G включают в себя 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ (1080x2400 точек), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч. Для фронтальной камеры используется 32 Мп сенсор. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составляет 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп с широкоугольным объективом и два сенсора разрешением 2 Мп. Из прочего упомянем о поддержке Bluetooth 5.0 и NFC.
© Антон Печеровый,
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