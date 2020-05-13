Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально

12.05.2020, MForum.ru

Бренд Realme официально представил смартфоны Narzo 10 и 10А. Новая серия названа в честь вымышленного игрового персонажа и, как не сложно догадаться, адресована любителям игр.

В активе новинок присутствуют 6,5 дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600х720 точек) с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 5 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч. Внутри Realme Narzo 10A присутствуют чипсет MediaTek Helio G70, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и строенная тыловая камера (12 Мп основная, 2 Мп портретная, 2 Мп макро).

Realme Narzo 10 базируется на MediaTek Helio G80, оснащен 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и QUAD-камерой (48 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп портретная, 2 Мп макро), а АКБ поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Продажи Realme Narzo 10A начнутся 22 мая по цене 8499 рупий, а Realme Narzo 10 – 18 мая по цене 11 999 рупий. Информации о выходе серии Narzo за пределы индийского рынка пока отсутствует.