Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i

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Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i

12.05.2020, MForum.ru

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Бренд Realme объявил о доступности на российском рынке смартфонов Realme 6, 6 Pro и 6i. Новинки привлекают интересным дизайном, достаточно производительным железом, QUAD-камерами и ОС Android 10 с оболочкой Realme UI.

Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i

Самой доступной из новинок станет Realme 6i, оснащенный 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек, чипсетом MediaTek Helio G80, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), связкой 48 Мп, 8 Мп и двух 2 Мп камер на задней панели, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена Realme 6i – 16 990 рублей.

Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i

Realme 6 предлагается в двух версиях: 4/128 и 8/128 ГБ по цене 19 990 и 21 990 рублей, соответственно. В активе Realme 6 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет MediaTek Helio G90T, связкой 64+8+2+2 Мп камер, а также АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i

Топовый Realme 6 Pro оценен в 24 990 рублей, за версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Спецификации новинки включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, QUAD-камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 12 Мп телефото, 2 Мп макро), сдвоенную фронтальную камеру (16 Мп + 8 Мп) и АКБ емкостью 4300 мАч.

Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Realme

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13.05.2020 13:37 От: гшпишгщгрггорн

Если использовать неродной фастчарджер (например у меня Baseus) как постоянную зарядку, то батарея телефона быстро износится?

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