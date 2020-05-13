Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально

13.05.2020, MForum.ru

Под брендом Poco состоялся анонс смартфона Poco F2 Pro, позиционируемого как максимум возможностей при минимальной цене. Во многом новинка аналогична Redmi K30 Pro, включая чипсет Snapdragon 865, поддержу 5G-сетей, а также использование памяти LPDDR5 и UFS 3.1 в топовой версии.

Спецификации Poco F2 Pro включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, выдвижную фронтальную камеру разрешением 20 Мп, QUAD-камеру на задней панели (64 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 2 Мп портретная, 5 Мп макро) и АКБ емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Объем ОЗУ составляет 6 или 8 Гб, при этом 6 Гб версия оснащается памятью LPDDR4X, а 8 Гб - LPDDR5. Аналогично и со встроенной памятью – в 128 Гб версии используется UFS 3.0, а в 256 Гб – UFS 3.1. Цена Poco F2 Pro составит 499/599 евро за версии 6+128 Гб и 8+256 Гб, соответственно. Приобрести новинку можно будет в фирменной рознице Xiaomi, а также платформах AliExpress и Gearbest. Подробностей о российском релизе пока нет.