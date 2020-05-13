Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально

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Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально

13.05.2020, MForum.ru

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Под брендом Poco состоялся анонс смартфона Poco F2 Pro, позиционируемого как максимум возможностей при минимальной цене. Во многом новинка аналогична Redmi K30 Pro, включая чипсет Snapdragon 865, поддержу 5G-сетей, а также использование памяти LPDDR5 и UFS 3.1 в топовой версии.

Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально

Спецификации Poco F2 Pro включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, выдвижную фронтальную камеру разрешением 20 Мп, QUAD-камеру на задней панели (64 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 2 Мп портретная, 5 Мп макро) и АКБ емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Объем ОЗУ составляет 6 или 8 Гб, при этом 6 Гб версия оснащается памятью LPDDR4X, а 8 Гб - LPDDR5. Аналогично и со встроенной памятью – в 128 Гб версии используется UFS 3.0, а в 256 Гб – UFS 3.1. Цена Poco F2 Pro составит 499/599 евро за версии 6+128 Гб и 8+256 Гб, соответственно. Приобрести новинку можно будет в фирменной рознице Xiaomi, а также платформах AliExpress и Gearbest. Подробностей о российском релизе пока нет.

Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально

Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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