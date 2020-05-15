Слухи: В TENAA замечен Redmi 9

MForum.ru
15.05.2020,
В базе данных китайского регулятора TENAA отметился смартфон на базе чипсета Dimensity 800. Таким образом, новинка будет поддерживать сети 5G. Судя по фото, внешне аппарат весьма близок к устройствам серии Redmi 9-й серии.
В активе этой новинки ожидаются 6,57-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера, стронная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп, а также АКБ емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Релиз новинки ожидается летом этого года.
© Антон Печеровый,
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