Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч

18.05.2020, MForum.ru

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Компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy A21s, пополнивший портфолио недорогих смартфонов этого производителя. Цена новинки составит порядка 200 евро, но она получит емкую батарею 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт и QUAD-камеру на задней панели.

Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч

Конфигурация камеры Samsung Galaxy A21s включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро и портретный). Диагональ дисплея – 6,5 дюймов, разрешение 1600x720 точек. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Внутри нашлось место для чипсета Exynos 850, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и фронтальной камере разрешением 13 Мп. Выпускаться Samsung Galaxy A21s будет в черном, белом, синем и красном цветах.

Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч

Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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