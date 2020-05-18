Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
18.05.2020,
Компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy A21s, пополнивший портфолио недорогих смартфонов этого производителя. Цена новинки составит порядка 200 евро, но она получит емкую батарею 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт и QUAD-камеру на задней панели.
Конфигурация камеры Samsung Galaxy A21s включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро и портретный). Диагональ дисплея – 6,5 дюймов, разрешение 1600x720 точек. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Внутри нашлось место для чипсета Exynos 850, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и фронтальной камере разрешением 13 Мп. Выпускаться Samsung Galaxy A21s будет в черном, белом, синем и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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