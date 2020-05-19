Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально

19.05.2020, MForum.ru

Компания MediaTek официально анонсировала чипсет Dimensity 820. Новый чип нацелен на сегмент недорогих смартфонов с поддержкой сетей 5G.

В активе MediaTek Dimensity 820 присутствуют 2 кластера процессорных ядер. 4-ре производительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,6 ГГц дополнены 4-мя энергоэффективными ядрами Cortex-A55. За графику отвечает ускоритель Mali-G57. Максимально допустимое разрешение дисплеев – FullHD+ (21:9) при частоте обновления 120 Гц. Максимально поддерживаемый объем ОЗУ – 16 Гб, тип памяти - LPDDR4X. Максимальное разрешение поддерживаемых камер 80 Мп, при использовании нескольких модулей – максимальное разрешением основного модуля – 32 Мп. Из прочего отметим Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, технологию машинного обучения MediaTek APU 3.0, а также ряд технологий для качественного отображения контента. Дебютом для MediaTek Dimensity 820 станет смартфон Redmi 10X, официальный анонс которого состоится 26 мая.