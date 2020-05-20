Тарифы: МегаФон обновил тарифы - встречайте Всегда на связи #БезПереплат

20.05.2020, MForum.ru

МегаФон запускает новую тарифную линейку Всегда на связи с тарифами #БезПереплат.

Ключевые моменты - гигабайты не сгорают, их можно использовать, когда удобно, оператор обещает бессрочное их хранение, расходоваться накопленное будет автоматически после исчерпания пакета, включенного в тариф. Очень привлекательно. Что оплачено, сгорать не должно!

Гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости. И платить за это не придется - еще одна очевидная привлекательная черта нового тарифа.

Кроме того, в некоторых мессенджерах, включая, например, WhatsApp (а также Facebook messenger, Viber, Snapchat, eMotion и TamTam), можно продолжать общаться даже при отрицательном балансе. Для многих ключевым привлекательным фактором станет включенная во все тарифы защита от нежелательных платных подписок.

Пользователям новых тарифов подключен бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, просмотр которых не расходует оплаченный мобильный трафик.

Всего компания представила 7 новых тарифов, включая 2 премиальных - Премиум и VIP.

Без переплат. Минимум адресован тем, кто редко звонит и пользуется интернетом в основном для чтения новостей и общения в мессенджерах. (Для Москвы Минимум не предусмотрен, но во всех других регионах к нему можно подключиться, см., например, его условия для Санкт-Петербурга).

Без переплат. Звонки, как нетрудно догадаться, адресован тем, кто много общается голосом.

Без переплат. Максимум - обещает безлимитный мобильный трафик

В премиальных тарифах VIP и Премиум сочетаются и большие пакеты минут и дополнительные привилегии в роуминге (мы же когда-нибудь сможем снова ездить за границу?) - за каждый месяц пользования тарифом VIP МегаФон обещает день бесплатной связи в роуминге, абонентам на Премиуме будет "капать" по два дня без оплаты в роуминге. Эта опция действует только для абонентов Москвы, С.-Петербурга и Самары.

Как линейку комментируют в МегаФон:

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов - это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», - отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. Перейти на новые тарифы можно как обычно - в ЛК МегаФона, через мобильное приложение или обратившись к консультанту в салоне связи.

Если хочется получить новую симку, ее можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФон или на партнерских площадках, а затем удаленно зарегистрировать доставленную курьером симку через приложение МегаФон, выбрав любой тарифный план.

Подробнее о новых тарифах - на сайте оператора

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: новые тарифы МегаФон #БезПереплат