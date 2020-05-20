Услуги: Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве российских регионов

20.05.2020, MForum.ru

Саморегистрация SIM-карт в России продолжает осуществляться в рамках "пилотного проекта". Тем не менее, это весьма масштабный проект. Так, комплект с SIM-картой Билайн теперь можно купить в популярных продуктовых сетях и онлайн-магазинах в регионах России, а затем самостоятельно выбрать подходящий тариф и активировать карту.

Карты в продаже не активны, не привязаны к какому-либо тарифному плану, для них не задан регион использования. В процессе саморегистрации все эти параметры можно выбрать на свое усмотрение. Такой подход и позволил компании внедрить саморегистрацию в большинстве российских регионов.

Что же, саморегистрация, это удобно. Не нужно идти в салон связи, вообще куда-то идти специально. Можно заказать такую карту онлайн или купить, выбравшись в продуктовый магазин. Карта в магазине продается за 300 рублей, например, в торговой сети Пятерочка в Московском регионе.

Заплаченные за карту деньги оказываются на балансе абонента. Карта какое-то время может храниться дома, а в нужный момент ее можно активировать, никуда для этого не выходя. SIM-карту можно самостоятельно зарегистрировать в срок от полугода до года, зависит от канала, где она получена, - срок указан на конверте.

Билайн сейчас наращивает партнерскую сеть - SIM-карты под самоактивацию планируется продавать в тысячах магазинов популярных продовольственных сетей, также растет количество партнерских онлайн-магазинов.

Как производится саморегистрация многие уже знают - достаточно вставить карту в смартфон, подключенный к интернету по Wi-Fi и дождаться SMS со ссылкой на активацию. Процедуру можно пройти из web-интерфейса.

Исполнительный вице-президент по развитию массового рынка Билайн Антон Кондратов:

«Мы расширяем географию пилота по саморегистрации SIM-карт, следуя потребностям рынка и наших клиентов. Сейчас все больше клиентов вынуждены ограничивать свои перемещения. Функция саморегистрации дает возможность приобрести SIM-карту Билайн в ближайшем продуктовом магазине или на привычной онлайн-площадке.

Выбор тарифа не будет зависеть от его наличия на полке, клиенты смогут самостоятельно выбрать желаемый тариф Билайн в процессе саморегистрации». После того, как из-за пандемии и введенных мер "самоизоляции" у операторов оказалась закрыта часть розничной сети, тема "саморегистрации" стала как никогда актуальной. Не удивительно, что сейчас практически все операторы уделяют ей повышенное внимание. В этой конкуренции немало плюсов соберет тот, кто сделает доступ к своим SIM-кам наиболее легким и массовым. Требование легкости и простоты распространяется также и на процесс саморегистрации - он не должен вызывать сложностей у как можно большего числа людей, включая пожилых.

Пресс-релиз компании на сайте ВымпелКом

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