Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально

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Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально

20.05.2020, MForum.ru

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Принадлежащий Vivo бренд IQOO представил смартфон Z1. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 1000+ , поддерживает 5G-сети и оснащена 6,57-дюймовым дисплеем разрешением 2408х1080 точек и частотой обновления 144 Гц.

Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально

В активе Vivo IQOO Z1 присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, строенная тыловая камера (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), фронтальная камера разрешением 16 Мп, NFC и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Цена новинки составит 2198, 2498, 2798 юаней за версии 6/128, 8/128 и 8/256 Гб, соответственно. Прием предзаказов уже начался, продажи начнутся с 25 мая.

Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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