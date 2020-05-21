Анонсы: Honor X10 представлен официально

21.05.2020, MForum.ru

Портфолио компании Huawei пополнил смартфон Honor X10. Новинка базируется на чипсете Kirin 820 (решение для смартфонов среднего уровня с поддержкой 5G-сетей) и оснащен 6,63-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц. За счет использования всплывающей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, экран каких-либо вырезов не имеет.

Спецификации Honor X10 включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (40 Мп RYYB основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп портретная), а также АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце устройства. Honor X10 будет доступен в четырех цветах – черном, серебристом, синем и оранжевом. Цена новинки составит 1899 / 2199 / 2399 юаней (за версии 6/64, 6/128 и 8/128 Гб, соответственно), что делает его одним из самых доступных 5G-смартфонов на рынке. Прием предварительных заказов уже начался, старт продаж намечен на 26 мая. Планов по продажам новинки за пределами китайского рынка производитель пока не озвучил.