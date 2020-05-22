Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России

22.05.2020, MForum.ru

Компания Samsung объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Galaxy M31. Ключевые «фишки» это новинки – АКБ емкостью 6000 мАч и QUAD камера с основным сенсором разрешением 64 Мп.

В качестве дополнительных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и пара 5 Мп датчиков, служащих для макро и портретной съемки. В активе Samsung Galaxy M31 присутствуют Super AMOLED-дисплей разрешением Full HD+, чипсет Exynos 9611, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и поддержка NFC. Мощность быстрой зарядки – 15 Вт. ОС – Android 10 с One UI 2. Купить Galaxy M31 можно будет за 19 990 рублей в черном, синем и красном цветах.