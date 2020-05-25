Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom

25.05.2020, MForum.ru

Появились подробности о смартфоне Realme X3 SuperZoom, построенном на чипсете Snapdragon 855+. Новинка получит 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти.

Конфигурация фоточасти Realme X3 SuperZoom будет включать в себя сдвоенную фронтальную камеру (32 Мп основную + 8 Мп вспомогательную) и QUAD-камеру на задней панели. Конфигурация основной камеры Realme X3 SuperZoom представлена 64 Мп основным сенсором Samsung GW1, двумя сенсорами разрешением 8 Мп (широкоугольный и телефото), а также 2 Мп сенсором для макросъемки. Емкость аккумулятор – 4200 мАч, причем поддерживается быстрая зарядка SuperDart на 65 Вт. ОС – Android 10 с Realme UI. Ожидаемая цена Realme X3 SuperZoom на европейском рынке 499 евро.