MForum.ru
25.05.2020,
Появились подробности о смартфоне Realme X3 SuperZoom, построенном на чипсете Snapdragon 855+. Новинка получит 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти.
Конфигурация фоточасти Realme X3 SuperZoom будет включать в себя сдвоенную фронтальную камеру (32 Мп основную + 8 Мп вспомогательную) и QUAD-камеру на задней панели. Конфигурация основной камеры Realme X3 SuperZoom представлена 64 Мп основным сенсором Samsung GW1, двумя сенсорами разрешением 8 Мп (широкоугольный и телефото), а также 2 Мп сенсором для макросъемки. Емкость аккумулятор – 4200 мАч, причем поддерживается быстрая зарядка SuperDart на 65 Вт. ОС – Android 10 с Realme UI. Ожидаемая цена Realme X3 SuperZoom на европейском рынке 499 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально / MForum.ru
07.05. [Новинки] Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru
29.04. [Новости компаний] Розница: Поставки смартфонов в Индию подскочили в 1q2020 на 12% / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Доступный смартфон Huawei Enjoy Z получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Redmi 9 / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Poco F2 Pro с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 125 и 150 представлены официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Elephone E10 – смартфон с NFC и QUAD-камерой / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Meizu 17 и Meizu 17 Pro представлены официально / MForum.ru